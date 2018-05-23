Россия подписала соглашение о создании промзоны в Египте

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Как отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, соглашение является важной вехой в контексте развития всего комплекса двусторонних отношений. "Тот этап, который мы сейчас преодолели, — это начало предметной работы. То, что подписано, создает базу между странами, чтобы обеспечить защиту и гарантии со стороны правительств двух стран по отношению к тем инвесторам и нашим госинвестициям, которые будут обеспечены для создания внутренней инфраструктуры. Египетская сторона обеспечит внешнюю инфраструктуру", — пояснил он.

Ранее в среду Мантуров в ходе заседания российско-египетской межправительственной комиссии, сопредседателем которой он является, сообщил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны в Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а возможный объем частных вложений в проект составляет 7 миллиардов долларов.

Министр отметил важность того, чтобы РЭЦ, который уполномочен быть стороной коммерческого соглашения по РПЗ, выстроил формат отношений, который обеспечит максимально комфортное вхождение резидентам этой зоны и предоставит им максимальные преференции. "В части налогов — все, что предусмотрено египетским законодательством в особой экономической зоне. Нам нужно теперь состыковать предметные условия освоения (территории РПЗ — ред.)", — объяснил Мантуров.

Говоря о потенциальных участниках проекта, он указал на большой пласт машиностроительных предприятий — тех, которые имеют большой потенциал поставки продукции не только на внутренний рынок Египта. "Для нас большой интерес представляет соглашение о свободной торговле, которое есть у Египта по отношению к Ближнему Востоку, Северной Африке, и, возможно, другим регионам, где есть потенциал поставки уже египетской продукции, которую мы будем создавать в рамках формата добавленной стоимости", — сказал глава Минпромторга РФ.

‎Среди потенциальных резидентов промзоны назывались российские автопроизводители "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, а также "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.