Россия подписала соглашение о создании промзоны в Египте

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Ранее в среду Мантуров в ходе заседания российско-египетской межправительственной комиссии, сопредседателем которой он является, сообщил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны в Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а возможный объем частных вложений в проект составляет 7 миллиардов долларов.
Министр отметил важность того, чтобы РЭЦ, который уполномочен быть стороной коммерческого соглашения по РПЗ, выстроил формат отношений, который обеспечит максимально комфортное вхождение резидентам этой зоны и предоставит им максимальные преференции. "В части налогов — все, что предусмотрено египетским законодательством в особой экономической зоне. Нам нужно теперь состыковать предметные условия освоения (территории РПЗ — ред.)", — объяснил Мантуров.
Среди потенциальных резидентов промзоны назывались российские автопроизводители "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, а также "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.