Рубль опустился к доллару и евро после нескольких дней роста

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рубль в среду днем корректировался вниз к доллару и евро днем на фоне сползания рынка нефти ниже 80 долларов за баррель сорта Brent, отмечают аналитики.

Несколько дней предыдущего роста создали условия для покупки подешевевшей валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16:25 мск рос на 0,38 рубля — до 61,59 рубля, курс евро — на 0,05 рубля — до 72,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль в коррекции

Курс рубля снижался к доллару и к евро днем, корректируя предыдущий рост, отмечавшийся в течение нескольких дней.

Сползание рынка нефти вниз после неудавшихся попыток закрепиться выше психологически значимого уровня 80 долларов за баррель поддержало в среду коррекцию рубля.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости о том, что ОПЕК+ на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи нефти. Такое решение возможно из-за опасений по поводу ожидаемого санкционного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые уже способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

Есть и краткосрочные факторы. Позднее в среду Министерство энергетики США опубликует недельные данные по динамике запасов нефти в США. Аналитики ожидают, что показатель сократился на 1,567 миллиона баррелей до 430,833 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в стране за этот период снизились на 1,3 миллиона баррелей.

В итоге курсы доллара и евро днем прибавляли 0,1-0,6%. Рублевая цена черного золота сползла до уровня 4,85 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

В краткосрочной перспективе рубль, по всей видимости, будет оставаться под давлением негативного внешнего фона, который перекрывает эффект от налоговых выплат, считает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Доллар может получить дополнительную подпитку со стороны публикуемого сегодня вечером протокола заседания ФРС, но отыгрывать общую реакцию американской валюты рубль будет уже на торгах в четверг", — добавил он.

В ближайшие дни повышенные объемы валюты на продажу от экспортеров (на фоне высоких цен на нефть в апреле-мае) продолжат поддерживать рубль, однако покупки Минфина и геополитическая неопределенность едва ли позволят рублю опуститься ниже отметки 61, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.