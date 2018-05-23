"Швабе" показывает оптику на выставке KADEX в Астане

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новейшие образцы оптико-электронных средств для авиации, бронетанковой техники и артиллерии демонстрирует российский холдинга "Швабе" на проходящей в Астане (Казахстан) пятой Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX, сообщает пресс- служба холдинга.
Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX проходит в Казахстане с 2010 года. В этом году выставка впервые организована под эгидой министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.