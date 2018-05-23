"Швабе" познакомит участников ПМЭФ с проектами холдинга

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Об опыте реализации проектов в области медицины, модернизации городской инфраструктуры, "умных" технологиях, расскажет российский оптико-электронный холдинг "Швабе" участникам открывающегося в пятницу петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба холдинга.

"Символично, что форум совпал с 315-летием Санкт-Петербурга. Действительно, урбанистика — одна из ключевых тем на сегодня. Россия плавно переходит на новый уровень, расширяющий границы взаимодействия технологий и человека, в частности — в городской стремительно развивающейся среде. Открытость к опыту зарубежных коллег, смелость быть первопроходцами в своих разработках и стремление с каждым днем создавать комфортные, лучшие условия для людей — наши основополагающие принципы в работе". — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По его словам, это касается не только таких решений, как проект "Умный город", но и множества других проектов в области высокотехнологичной медицины, здравоохранения, транспорта, энергоэффективности и систем безопасности, разработанных холдингом для человека. Экономика доверия, выбранная девизом форума, предполагает взаимное желание взаимодействовать и договариваться ради общих глобальных целей, направленных на новый, лучший мир", — отметил зам генерального директора "Швабе".