Эксперт спрогнозировал рост оборота e-commerce в России по итогам года

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Оборот электронной торговли (e-commerce) в России по итогам 2018 года вырастет на 18–20%, ожидает исполнительный директор аналитического портала о развитии интернет-торговли Oborot.ru Иван Кургузов.

"На этот год темпы роста оборота электронной торговли составят 18-20% к 2017 году", — сказал он РИА Новости в кулуарах выставки ECOM Expo'18.

По его словам, самые крупные сегменты в сфере e-commerce — бытовая техника, электроника и мода, а самые быстрорастущие — товары для дома и ремонта и продукты питания. "Но на самом деле продукты питания продолжают занимать мизерную долю — 2-3% от всего оборота", — отметил он.

В сегментах моды и техники в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске доля e-commerce достигает от 15% до 18%, сообщил Кургузов. "Это значит, что в этих местах эти тематики развиты, как в Великобритании и мегаполисах США. Есть некий природный ограничитель, что за 20% насыщенности электронной торговли перепрыгнуть сложно, но часть сегментов вышла на определенное плато и двигается вверх", — добавил он.