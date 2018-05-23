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Экономика

В "Сколково" рассказали о подготовке проектов в сфере цифровой экономики

15:4523.05.2018
(обновлено: 15:46 23.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнновационный центр Сколково. Архивное фотоИнновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель правления "Сколково" Игорь Дроздов рассказал о промежуточных результатах работы фонда по разработке свода законов в сфере цифровой экономики. Предполагается, что нововведения будут регулировать статус краудфандинговых площадок, а также вопросы обработки и использования больших данных.

Без государственной поддержки

Клавиатура компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Новые российские законопроекты не предполагают защиту интересов участников сделок с криптовалютой, сообщил в интервью РИА Новости председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

По его словам, к настоящему времени подготовлено три затрагивающих  регулирование цифровых финансовых рынков законопроекта — "О цифровых финансовых активах", поправки в Гражданский кодекс и "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)".

"Немного упрощая, судя по всему, новое законодательство будет определять статус краудфандинговых площадок, а также порядок выпуска и торговли токенами через эти площадки. Многие отношения, в том числе оборот криптовалюты, останутся за кадром", — отметил Дроздов.

Он пояснил, что в России криптовалютные сделки не являются незаконными, однако их участникам не следует рассчитывать на судебную и иную государственную защиту их интересов.

Хранилище данных

В фонде также рассказали о подготовке нового законопроекта, способствующему созданию продуктов в области предсказательной аналитики.  Эксперты обсуждают идею разработки специальных хранилищ информации. Предполагается, что  установленные на различной технике датчики смогут получать данные, которые будут сохраняться для дальнейшей обработки и анализа.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Есть ещё одна идея, связанная с Big Data. Предлагается собирать данные с оборудования в специальные хранилища, к которым на определенных условиях будут иметь доступ технологические компании, способные их обрабатывать", — отметил Дроздов.

Надежда  на компромисс

Председатель правления фонда также выразил надежду на скорое достижение компромисса  между российским бизнесом и Федеральной антимонопольной службой.  В "Сколково" рассчитывают, что новые предложения регулятора  не заденут интересы предпринимателей.
Дроздов подчеркнул, что новые предложения предполагают адаптацию нормы законодательства к работе на цифровых рынках.

"По мнению ФАС, способы доминирования и нечестной конкуренции на цифровых рынках существенно отличаются от тех, что были привычны для экономики недалекого прошлого, и на которую рассчитано действующее законодательство. Именно поэтому ведомство подготовило ряд поправок, которые важны для регулирования в сфере цифровой экономики", — отметил он.

Коллекция смартфонов и планшетов
© Depositphotos / georgejmclittle
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Законопроект вводит понятия сетевых  эффектов  и ценовых  алгоритмов, отметил собеседник агентства. Сетевые эффекты позволяют контролировать рынок,  не имея в нем значительной доли. Ценовые алгоритмы – новый инструмент, используемый на практике для согласованного антиконкурентного поведения и нарушений прав потребителей, пояснил он.

"Идеологические подходы ФАС понятны и вряд ли целесообразность совершенствования регулирования в целях обеспечения конкуренции на цифровых рынках стоит оспаривать, — подчеркнул Дроздов.

По его словам, причина такого подхода ФАС "вполне объяснима".

"В цифровой среде, где, строго говоря, нет привычных географических границ рынков и зачастую самих привычных рынков, очень сложно работать регулятору с формализованными критериями доминирования, злоупотребления и тому подобное. Однако бизнес ищет всегда определенности в правилах. Иногда определенность важнее даже того, как именно выглядит суть таких правил. Определенность регулирования — основополагающий фактор для привлечения инвестиций в новые технологии", — сказал собеседник агентства.

"Серьезные споры" с Минфином

Дроздов также выразил опасение, что разработанный "Сколково" проект о налоговых льготах, стимулирующих деятельность российских бизнес-ангелов,  вызовет недовольство Министерства финансов.

Он напомнил, что в соответствии с новым законопроектом, инвестирующим в технологические компании физическим лицам предлагается вычет из уплачиваемого подоходного налога в размере 50%.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Важная деталь: сумма вложенных средств в компанию должна вдвое превышать сумму налогового вычета. Это значит, что человек сможет заявить налоговый вычет в размере 500 тысяч рублей, если ранее он вложил в стартап миллион рублей", — уточнил Дроздов.

По его мнению, такое радикальное для налогового законодательства  предложение может существенно увеличить инвестиционную активность среди физических лиц.

Дроздов ожидает, что законопроект окажет серьезную поддержку предпринимателям, заинтересованным  в получении  небольших финансовых средств со стороны бизнес-ангелов. Для государственного бюджета данные налоговые льготы окупятся за счет роста уплачиваемых стартапами налогов  менее, чем за десять лет, считает он.

Однако Дроздов называет принятие подобного проекта "лишь мечтой", полагая, предложение фонда повлечет за собой "серьезные споры с Минфином".

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