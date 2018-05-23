Костин: необходимо наладить диалог с Лондоном для выявления "грязных денег"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает необходимым наладить диалог с Лондоном для выявления "грязных денег".
Международный комитет палаты общин британского парламента ранее опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.
По мнению главы ВТБ, одной из серьезных проблем в целом является отсутствие коммуникаций между Москвой и Лондоном.
"Я считаю, что в этом одна из самых серьезных проблем — в отсутствии общения между представителями наших законодательных органов, между нашими политиками. Хорошо налажена коммуникация у нас только между деловыми кругами, поэтому у нас, как правило, хорошие контакты друг с другом, и большинство бизнесменов настроены против санкций", — сказал Костин.
Говоря о введенных Западом санкциях против России, глава ВТБ отметил, что санкции, "может, и ослабили российскую экономику, но определенно укрепили единство и дух россиян — и, к сожалению, способствовали всплеску антиамериканских настроений в российском обществе.
"Россияне твердо убеждены: правда на нашей стороне, а правда сильнее доллара", — заявил Костин.