Костин: необходимо наладить диалог с Лондоном для выявления "грязных денег"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает необходимым наладить диалог с Лондоном для выявления "грязных денег".

"Да, "грязные деньги" в Лондоне есть, и должен сказать, некоторые люди, покинув Россию с "грязными деньгами", сейчас наслаждаются там жизнью (в Лондоне. — Прим. ред.). В этом плане, наверное, необходимо расширять сотрудничество между Лондоном и Москвой с целью выявления этих денег. В России, например, никогда не было офшорных зон. Деньги уходили на Запад, и это было проблемой для российской экономики. Если британское правительство хочет пресекать такую практику, это можно лишь приветствовать. Но речь, конечно, идет не о той области, о которой говорил комитет", — сказал Костин в интервью телекомпании CNBC.

Международный комитет палаты общин британского парламента ранее опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.

По мнению главы ВТБ, одной из серьезных проблем в целом является отсутствие коммуникаций между Москвой и Лондоном.

"Я считаю, что в этом одна из самых серьезных проблем — в отсутствии общения между представителями наших законодательных органов, между нашими политиками. Хорошо налажена коммуникация у нас только между деловыми кругами, поэтому у нас, как правило, хорошие контакты друг с другом, и большинство бизнесменов настроены против санкций", — сказал Костин.

Говоря о введенных Западом санкциях против России, глава ВТБ отметил, что санкции, "может, и ослабили российскую экономику, но определенно укрепили единство и дух россиян — и, к сожалению, способствовали всплеску антиамериканских настроений в российском обществе.

"Россияне твердо убеждены: правда на нашей стороне, а правда сильнее доллара", — заявил Костин.