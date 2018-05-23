В Alitalia прошли обыски по делу о банкротстве

РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители провели обыски в штаб-квартире авиакомпании Alitalia в рамках открытого дела о ее преднамеренном банкротстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Финансовой гвардии страны.

Выемка документов и анализ содержимого компьютеров прошли во вторник утром.

По сообщению местных СМИ, следствию предстоит определить ответственных за появление в бюджете компании "дыры размером в 400 миллионов евро" и возможную причастность к этому бывшего руководства авиаперевозчика, назначенного авиакомпанией Etihad Airways в 2014 году после того, как та приобрела 49,9% акций Alitalia у итальянского правительства.

В центре внимания следователей, по информации издания Repubblica, ряд сомнительных операций бывшей администрации Alitalia, в частности, уступка в пользу Etihad наиболее ценных слотов – временных отрезков, выделяемых аэропортами для обслуживания рейсов, и распределение бонусов за приобретенные пассажирами билеты. Дело было открыто после того, как суд города Чивитавеккья, в чьей юрисдикции находится домашний аэропорт Alitalia Фьюмичино, объявил о "состоянии неплатежеспособности" авиакомпании после анализа многомиллионного дефицита в финансовой отчетности компании.

Alitalia балансирует на грани банкротства уже в течение нескольких лет. В августе 2014 года было заключено соглашение с Etihad Airways о продаже эмиратской авиакомпании 49% акций национального авиаперевозчика. Договор предусматривал рекапитализацию компании на общую сумму 1,158 миллиарда евро.

В апреле 2017 года сотрудники авиакомпании в ходе "корпоративного референдума" отклонили "антикризисный план" ее развития, предусматривавший серьезное сокращение расходов, в том числе, и на содержание персонала. После этого в мае в компании было введено чрезвычайное управление в рамках итальянского законодательства о банкротстве. Для обеспечения финансирования авиакомпании на период чрезвычайного управления правительство Италии предоставило ей в мае бридж-кредит в размере 600 миллионов евро, к которому в октябре были добавлены еще 300 миллионов евро.

В конце апреля правительство Италии приняло решение продлить сроки продажи Alitalia до 30 октября. Таким образом, судьба национального перевозчика будет находиться в руках будущего Совета министров страны, состав которого еще не сформирован. Тем не менее, одним из пунктов "правительственного контракта по программе будущего коалиционного правительства, который ранее заключили между собой "Движение 5 звезд" и "Лига", значится "сохранение и перезапуск Alitalia" в связи с тем, что "страна нуждается в конкурентном авиаперевозчике".