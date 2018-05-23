Трамп допустил изменение структуры двусторонней торговли США и Китая

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США и Китай, вероятно, будут вынуждены изменить структуру двусторонней торговли по итогам переговоров, заявил американский президент Дональд Трамп.

Дефицит США в торговле с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов. В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что предварительное соглашение изменит структуру торговли между двумя странами.

"Наше торговое соглашение с Китаем продвигается хорошо, однако в конечном счете мы, возможно, будем вынуждены прибегнуть к иной структуре, поскольку заключить (соглашение) и проверить результаты после его достижения будет слишком сложно", — написал Трамп в Twitter.

Ранее Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин между США и Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".