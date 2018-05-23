В МТС оценили затраты на реализацию "пакета Яровой"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Затраты МТС на реализацию "пакета Яровой" составят до 60 миллиардов рублей в течение 5 лет, заявил глава компании Алексей Корня.

"Мы говорим о том, что в течение следующих пяти лет объем инвестиций на выполнение соответствующих законодательных требований может составить до 60 миллиардов рублей, учитывая значительную часть нашего фиксированного бизнеса", — сказал Корня на пресс-конференции.

Размер инвестиций на 2018-2019 годы будет известен после завершения процесса закупок необходимого оборудования, отметил он.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле текущего года правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября 2018 года компании должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля. "Ростелеком" называл выполнение требований этих правил затруднительным из-за нехватки сертифицированного оборудования.

VEON Ltd., владеющая российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн"), оценила расходы на реализацию "пакета Яровой" в 45 миллиардов рублей на 5 лет, из которых примерно 6 миллиардов планируется потратить в 2018 финансовом году. "Мегафон" заявлял, что планирует направить на реализацию закона в 2018 году около 7-8 миллиардов рублей. "Ростелекому" может не потребоваться дополнительных инвестиций в 2018 году, поскольку оператор обладает большим количеством собственных хранилищ данных, говорил глава компании Михаил Осеевский.