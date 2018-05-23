Козак рассказал, когда должно произойти снижение акцизов на бензин‍

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Снижение акцизов на топливо должно произойти не позднее 1 июля 2018 года, заявил в интервью "России 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отметил, что акцизы на дизтопливо снизят на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.

"Это, по нашим оценкам, стабилизирует ситуацию на рынке. У нас при том сохранении тенденции, которая в настоящее время наблюдается на рынке, прогнозировалось увеличение цены на моторное топливо до 30% к концу года", — сказал Козак.

"Отрицательного значения, естественно, не будет, некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо", — добавил вице-премьер.