Комитет Госдумы поддержал запрет возврата поставщику непроданных продуктов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который вводит запрет на возврат поставщику нереализованных в розничной сети продовольственных товаров.

Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Ириной Яровой, запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.

В настоящее время торговым сетям запрещено навязывать поставщикам условия о возврате продовольственных товаров, непроданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат допускается или предусмотрен законодательством.

Однако запрет навязывания не обеспечивается равноправием сторон. Возврат нереализованной продукции требует доказывания факта навязывания, что с учетом неравного с торговыми сетями экономического положения является заведомо невыполнимым условием для производителя, считают разработчики.

Такой обременительный подход сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу, отмечают они.