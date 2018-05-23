Комитет Госдумы поддержал запрет возврата поставщику непроданных продуктов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который вводит запрет на возврат поставщику нереализованных в розничной сети продовольственных товаров.
Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Ириной Яровой, запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока.
В настоящее время торговым сетям запрещено навязывать поставщикам условия о возврате продовольственных товаров, непроданных по истечении определенного срока, за исключением случаев, если возврат допускается или предусмотрен законодательством.
Такой обременительный подход сформировал негативную правоприменительную практику, наносящую колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу, отмечают они.