Кабмин одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об изменении объема доходов и расходов федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 1,815 триллиона рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 1,755 триллиона рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 59,8 миллиарда рублей. При этом по отношению к ВВП доля доходов увеличивается на 1,7% и составит 17,4% к ВВП", — говорится в сообщении.

Общий объем расходов увеличивается на 61,9 миллиарда рублей и составит в 2018 году 16,591 триллиона рублей, или 16,9% к ВВП.

Дефицит федерального бюджета в 2018 году (без учета внесения изменений в сводную бюджетную роспись) сменится профицитом, который составит 481,8 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП.

Помимо этого, кабинет министров рассмотрел и утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год и направил его в Счетную палату РФ.