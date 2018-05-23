Кабмин одобрил изменения в федеральный бюджет на 2018 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект об изменении объема доходов и расходов федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщается на сайте кабмина.
Общий объем расходов увеличивается на 61,9 миллиарда рублей и составит в 2018 году 16,591 триллиона рублей, или 16,9% к ВВП.
Дефицит федерального бюджета в 2018 году (без учета внесения изменений в сводную бюджетную роспись) сменится профицитом, который составит 481,8 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП.
Помимо этого, кабинет министров рассмотрел и утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год и направил его в Счетную палату РФ.