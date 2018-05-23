Россия и Египет в среду подпишут соглашение по промзоне в Порт-Саиде

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Подписание соглашения по промзоне для российских компаний в египетском Порт-Саиде состоится в среду, список компаний для работы в промзоне определит российская сторона, заявил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль.
"Переговоры закончились примерно месяц назад, затем соглашение было одобрено российским и египетским правительством. Сегодня его подпишем. Никакой задержки в подписании нет", — заявил министр.
Он подчеркнул, что это межправительственное соглашение, на подписание которого потребуется некоторое время.
"После этого будет другой контракт между российским промышленным девелопером и промышленной зоной Суэцкого канала. В этом контракте будут подробно описаны аспекты строительства и другие вопросы", — заявил министр.
"Компании, которые будут работать в зоне, будут определены российским девелопером. Итоговый выбор за ним", — заявил Кабиль.
Минпромторг РФ сообщал в 2016 году, что зона должна начать работу в декабре 2018 года. Среди потенциальных резидентов промзоны — российские автопроизводители "Группа ГАЗ", КАМАЗ, УАЗ; нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault.