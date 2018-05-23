Эксперт не видит предпосылок для роста цен на нефть выше ста долларов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Предпосылок для установления долгосрочных цен на нефть выше 100 долларов сейчас нет, сообщила РИА Новости эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Текущих условий для долгосрочного установления цен нефти на отметке в 100 долларов за баррель явно недостаточно. Должны быть более серьезные ограничения по добыче, и очень высокие темпы роста спроса на нефть", — сказала она, комментируя возможность роста цен нефти выше 100 долларов за баррель.

Грушевенко также подчеркнула, что страны ОПЕК+ заинтересованы в высоких ценах на нефть, чтобы продолжать финансировать социальные программы.

"Но сохранение условий сделки может привести к тому, что ниша, занятая ранее Ираном и Венесуэлой, будет занята другими производителями, и тем самым, ОПЕК потеряет свою долю рынка, в чем она тоже не заинтересована. Поэтому есть вероятность, что могут быть некие ослабления в части ограничений на добычу или же страны попросту не будут выполнять ее условия на 100%, как это и делает ряд стран, но сама сделка не будет пересмотрена — слишком уж привлекательна дополнительная прибыль от растущих цен", — заключила она.

Во вторник источники агентства Рейтер в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.