Нефть дешевеет на сообщениях о возможном увеличении добычи ОПЕК

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник СМИ заявили, что ОПЕК на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи. Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.
"Похоже, рынок делает паузу на текущих уровнях. Если в отношении Ирана будут введены санкции, большинство производителей ОПЕК хотели бы перекачивать больше нефти, особенно учитывая более высокие цены", — приводят СМИ мнение рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy)
Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. Так, за рабочую неделю, завершившуюся 18 мая, запасы нефти в стране снизились на 1,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в стране, от министерства энергетики США.