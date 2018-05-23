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Экономика

В США суд определил законного владельца товарного знака "Красти краб"

08:3023.05.2018
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© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток. архивное фотоСудейский молоток. архивное фото
© Flickr / Diane M. Byrne

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США во вторник постановил, что правообладателем товарного знака "Красти краб" является медиакомпания Viacom, сообщает издание Hollywood Reporter.

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© Фото : Bull City Burger & Brewery
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Медиакомпания Viacom, которой принадлежит в том числе телеканал Nickelodeon, транслирующий мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны", в 2016 году подала иск против техасской компании IJR Capital Investments, которая пыталась зарегистрировать в патентном ведомстве США права на товарный знак "Красти краб" и захотела открыть кафе с одноименным названием.

Суд признал за Viacom право на товарный знак "Красти краб" в 2017 году, но компания IJR Capital Investments подала апелляцию, заявив, что права на товарный знак соответствующим образом не оформлены.

На последнем заседании во вторник суд определил, что факт присутствия вымышленного заведения общепита в мульсериале и то, что он приносит компании доход, является достаточным основанием для удовлетворения требования Viacom о правах собственности на товарный знак.

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© Depositphotos / ymgerman
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"Товарный знак ("Красти краб") является неотъемлемой частью сериала "Губка Боб Квадратные Штаны", так как он появляется в 80% эпизодов… "Красти краб" играет одну из главных ролей в многомиллиардной франшизе "Губка Боб" и является сильным доказательством принадлежности к лицензионным товарам и телевизионным сервисам Viacom" — цитирует издание окружного судью Присциллу Оуэн.

"Красти краб" — вымышленное заведение общепита, открытое Мистером Юджином Крабсом в мультсериале "Губка Боб Квадратные Штаны", в котором сам Губка Боб трудится поваром по обжарке, занимая официальную должность "заместителя помощника главного менеджера по определенным вопросам".

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