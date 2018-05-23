В США суд определил законного владельца товарного знака "Красти краб"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд США во вторник постановил, что правообладателем товарного знака "Красти краб" является медиакомпания Viacom, сообщает издание Hollywood Reporter.
Суд признал за Viacom право на товарный знак "Красти краб" в 2017 году, но компания IJR Capital Investments подала апелляцию, заявив, что права на товарный знак соответствующим образом не оформлены.
На последнем заседании во вторник суд определил, что факт присутствия вымышленного заведения общепита в мульсериале и то, что он приносит компании доход, является достаточным основанием для удовлетворения требования Viacom о правах собственности на товарный знак.
"Красти краб" — вымышленное заведение общепита, открытое Мистером Юджином Крабсом в мультсериале "Губка Боб Квадратные Штаны", в котором сам Губка Боб трудится поваром по обжарке, занимая официальную должность "заместителя помощника главного менеджера по определенным вопросам".