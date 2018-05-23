СМИ: в Китае завершили разработку плана финансового развития до 2020 года

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Власти Китая завершили разработку пятилетнего плана финансового развития страны на 2016-2020 годы, публикация которого была отложена почти на два года, сообщает газета China Daily со ссылкой на осведомленные источники.
Два источника из финансового сектора подтвердили изданию, что они уже получили финальную версию плана, который был разработан девятью ведомствами министерского уровня под руководством народного банка Китая (ЦБ). План предполагает "строительство современной финансовой системы к 2020 году".
Издание отмечает, что публикация плана была отложена почти на два года из-за реформы финансовой системы и стремительно меняющейся мировой финансовой среды.
По словам источников, по сравнению с черновиком плана, который рассматривался в 2016 году, в финальной версии были добавлены специальные секции, посвященные дальнейшем мерам по открытости финансового сектора страны. Документ также уточняет полномочия созданного в ноябре прошлого года нового комитета по развитию финансовой стабильности.
"Основные положения плана, которые известны прессе, соответствуют действительности, так как предотвращение финансовых рисков продолжит оставаться приоритетом политики в следующие несколько лет", — приводит газета слова источника. Он также добавил, что документ предусматривает мониторинг за рисками невыполнения долговых обязательств, предотвращение возникновения кредитных рисков правительств на местах, а также сокращение соотношения между заемными и собственными средствами.
Система финансовых регуляторов в Китае была крайне разобщенная, каждое ведомство действовало, как правило, само по себе. Цель реформы, по заявлению китайских властей, — решение существующих проблем в распределении надзорных полномочий и предотвращение возникновения системных рисков. Новый орган будет находиться в непосредственном подчинении Госсовета. Основными задачами нового ведомства станут надзор за банковской деятельностью и сферой страхования, обеспечение законных финансовых прав потребителей, обеспечение финансовой стабильности и предотвращение опасных рисков финансовой системы. После обвала на фондовом рынке страны в 2015 году власти Китая усилили контроль за финансовой системой, особенно в сфере страхования.