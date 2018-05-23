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Экономика

Война "на паузе". Почему торговое перемирие США и Китая закончится в июне

08:0023.05.2018
(обновлено: 08:14 23.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКитайские юаниКитайские юани
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Сообщения администрации Трампа о больших успехах, достигнутых в ходе торговых консультаций с Китаем, оказались несколько преувеличенными. Мало того, эксперты считают, что американцы проиграли как минимум по четырем пунктам, Пекин же получил то, что хотел. О реальных результатах переговоров и перспективах возобновления китайско-американской торговой войны — в материале РИА Новости.

Плакат с портретом председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
© AFP 2018 / Greg Baker
Китайское предупреждение. Почему Америка проиграет торговую войну c КНР

Еще до завершения консультаций между торговыми делегациями США и Китая, проходивших 17 и 18 мая в Вашингтоне, ведущие американские СМИ обрадовали соотечественников сообщениями о большой победе. Со ссылкой на главного экономического советника Трампа Ларри Кудлоу утверждалось, что Китай согласился уменьшить профицит в торговле с США и закупить американских товаров на 200 миллиардов долларов.

Это подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин. "Мы добились очень значимого прогресса и уладили рамки соглашений, — заявил он в интервью телеканалу Fox News. — В их основу заложена договоренность о существенном снижении торгового дефицита США за счет увеличения закупок товаров Китаем". Министр отметил, что "обе стороны согласовали количественные показатели", но он не хотел бы их раскрывать.

Финансовые рынки тут же воодушевились: доллар укрепился ко всем мировым валютам, а доходность американских облигаций откатилась от рекордных уровней, демонстрируемых последние пару месяцев. Но потом разразился скандал.

Сначала китайское правительство выступило с публичным опровержением информации о закупках американской продукции на 200 миллиардов долларов. Затем распространили официальное заявление китайской и американской делегаций по итогам торговых консультаций. И в нем не было никаких конкретных цифр, а только расплывчатые формулировки о добрых намерениях и готовности продолжать переговоры.

Торговый порт в Китае. Архивное фото
© AFP 2018
США и Китай договорились предпринять меры по выравниванию торгового баланса

Ларри Кудлоу в эфире CBS оправдывался: "может быть, я опередил события", но "обе стороны упоминали 200 миллиардов  в качестве приблизительной оценки". В свою очередь, глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ разъяснил журналистам, что самый главный результат второго тура консультаций — то, что "обе стороны согласились не начинать торговую войну и прекратить вводить пошлины друг против друга".

Китай выигрывает 4:0

На Белый дом тут же обрушился шквал критики. "Китайцы закатали администрацию Трампа", — возмущается в Twitter экономический обозреватель The Wall Street Journal Боб Дэвис. "Почему американские чиновники всегда попадаются на китайскую хитрость?" — вторит ему сенатор Марк Рубио.

Американские эксперты указывают на как минимум четыре пункта, по которым Китай одержал победу. Во-первых, Вашингтон отказался от намерения обложить китайские товары пошлинами на общую сумму в 150 миллиардов долларов. Во-вторых, уже не идет речь об ограничении китайских инвестиций в США.

В-третьих, администрация Трампа забыла о требовании к Пекину прекратить субсидирование китайских высокотехнологичных компаний в рамках стратегии "Сделано в Китае — 2025". Главная цель этой программы — обеспечить китайское лидерство в десяти ключевых отраслях современной экономики, включая робототехнику, биотехнологии и искусственный интеллект. Для этого, в частности, китайское правительство выделило 160 миллиардов долларов на приобретение западных высокотехнологичных компаний, прежде всего — американских.

Вывеска на здании в Пекине, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
США и Китай договорились о снятии запрета на продажу оборудования ZTE

В-четвертых, отменяется запрет американским компаниям сотрудничать с китайской ZTE. Об этом во вторник сообщил The Wall Street Journal. "США и Китай достигли консенсуса в споре по ZTE, США отменят запрет для американских компаний на осуществление продаж ZTE", — отмечает издание.

А ведь еще в воскресенье Ларри Кудлоу говорил: "Санкции против ZTE ужесточатся, будут большие штрафы".

Что же касается согласия КНР увеличить закупки американских сырьевых продуктов — нефти, газа и сои, то, по мнению экспертов, Пекин собирался это сделать в любом случае. "То, что Трамп получил от китайцев, — это они предложили бы любому президенту США, — заявил газете The Washington Post эксперт Совета по международным отношениям по Китаю Брэд Сецер. — Китай должен импортировать больше энергоносителей, и ему необходимо импортировать корм для животных или мясо для удовлетворения внутреннего спроса".

И снова в бой

Ряд экспертов объясняют американские уступки "корейским фактором": Белый дом рассчитывает, что Си Цзиньпин убедит северокорейского лидера не отменять встречу с Трампом 12 июня в Сингапуре. Есть вероятность, что после переговоров с Ким Чен Ыном — а для Трампа это вопрос престижа — американцы возобновят торговую войну с КНР.

Гао Фэн. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китай не намерен делать предметом торга с США свои коренные интересы

На это указывают и высказывания американских официальных лиц. Стивен Мнучин предупредил, что "Трамп всегда может вернуть пошлины, если Китай не выполнит своих обязательств".

Торговый представитель США Роберт Лайтерзер отметил, что "пока китайцы продолжают присваивать американскую интеллектуальную собственность, Соединенные Штаты могут использовать все свои правовые инструменты для защиты наших технологий с помощью пошлин, инвестиционных ограничений и экспортных правил". "На карту поставлено не что иное, как десятки миллионов американских рабочих мест", — подчеркнул он.

Ларри Кудлоу не готов признать, что вопрос с пошлинами закрыт. "Я не думаю, что мы на этом этапе, — сказал он в интервью CBS. — Пошлины — часть любых переговоров, и пошлины, возможно, должны быть частью любого правоприменения. Вы не можете добиться серьезных изменений, не используя все, что есть в вашем арсенале".

Китайцы тоже не испытывают иллюзий насчет прочности достигнутых договоренностей. "В будущем в ходе развития двусторонних отношений могут возникнуть новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, поддерживать диалог и действовать конструктивно", — заявил журналистам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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