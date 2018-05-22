Цена нефти Brent сильно замедлила рост

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Нефть во вторник вечером торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов: цена на Brent продолжает слабо подниматься, хотя рост значительно замедлился, а цена на WTI снижается, свидетельствуют данные торгов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, считают, что эти меры могут негативно повлиять на объемы добычи нефти в стране и ее экспорт.
"Эффект (от санкций — ред.) связан с опасениями, что еще больше баррелей нефти уйдет с мирового рынка", — приводит агентство мнение старшего инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хауорта (Rob Haworth).
Вместе с тем снижение стоимости WTI может объясняться "обычной волатильностью" в конце торгового дня, считает аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser).
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