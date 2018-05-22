США назвали условия отмены санкций для "Группы ГАЗ"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Минфин США сможет снять санкции с "Группы ГАЗ", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, говорится в пояснениях департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) к санкционным документам.

Эта схема совпадает с той, что ранее уже была озвучена OFAC в отношении "Русала".

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.

ПАО "ГАЗ" является основным юридическим лицом "Группы ГАЗ", которая через корпорацию "Русский машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов.