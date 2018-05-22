В ГД внесли проект об упрощенной идентификации клиентов форекс-дилерами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Михаил Емельянов, Сергей Катасонов и Олег Николаев внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий форекс-дилерам право проводить упрощенную идентификацию своих клиентов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ, разработанный в целях формирование мер по противодействию нелегальному рынку форекс, допускает проведение упрощенной идентификации клиента-физлица при заключении рамочного договора с форекс-дилерами, имеющими соответствующую лицензию Банка России и работающими в соответствии с базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке.

По состоянию на 15 мая 2018 года клиентами 8 российских лицензированных компаний, предлагающих услуги на рынке форекс, являются 3539 человек. "При этом на территории РФ продолжают оказывать и рекламировать свои услуги в сети интернет порядка 200 компаний, не имеющих лицензию Банка России", — отмечают авторы законодательной инициативы.

Они обращают внимание, что данные компании работают, как правило, из офшорных юрисдикций, в которых отсутствуют правовые механизмы защиты прав клиентов и должный контроль за деятельностью форекс-дилеров, а налогообложение не является прозрачным. А общее число клиентов из РФ, торгующих на платформах нелицензированных Банком России компаний, по данных независимых экспертов, составляет порядка 500 тысяч человек, средний размер депозита одного клиента составляет 50-60 тысяч рублей.

"Несмотря на легализацию российского рынка форекс, конечная цель регулирования данного рынка не достигнута, так как большинство потребителей финансовых услуг остаются вне правового поля РФ. Одной из причин является отсутствие в действующем законодательстве РФ возможности проведения упрощенной идентификации клиентов форекс-дилерами, что существенно затрудняет переток клиентов из офшорных компаний к российским форекс-дилерам", — уверены разработчики.