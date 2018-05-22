В ГД внесли проект об упрощенной идентификации клиентов форекс-дилерами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Михаил Емельянов, Сергей Катасонов и Олег Николаев внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий форекс-дилерам право проводить упрощенную идентификацию своих клиентов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
По состоянию на 15 мая 2018 года клиентами 8 российских лицензированных компаний, предлагающих услуги на рынке форекс, являются 3539 человек. "При этом на территории РФ продолжают оказывать и рекламировать свои услуги в сети интернет порядка 200 компаний, не имеющих лицензию Банка России", — отмечают авторы законодательной инициативы.
"Несмотря на легализацию российского рынка форекс, конечная цель регулирования данного рынка не достигнута, так как большинство потребителей финансовых услуг остаются вне правового поля РФ. Одной из причин является отсутствие в действующем законодательстве РФ возможности проведения упрощенной идентификации клиентов форекс-дилерами, что существенно затрудняет переток клиентов из офшорных компаний к российским форекс-дилерам", — уверены разработчики.