МТС и Центробанк договорились сотрудничать в противодействии кибератакам

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МТС и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и противодействия компьютерным атакам, сообщает телекоммуникационная компания во вторник.

Соглашение предусматривает информационное и организационное взаимодействие, направленное на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений на финансовом рынке и в национальной платежной системе России, а также повышение уровня информационной безопасности сторон.

МТС и ЦБ будут сотрудничать через структурное подразделение главного управления безопасности и защиты информации регулятора — Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

"Операторы связи играют важную роль на рынке финансовых услуг, сотрудничая с банками и другими финансовыми организациями. Учитывая важность задачи борьбы с киберпреступностью в этой сфере, мы приветствуем присоединение МТС к информационному обмену с ФинЦЕРТ для противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере", — отметил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

"Для эффективного противодействия кибератакам необходимо тесное взаимодействие всех участников финансовой сферы, телеком- и ИТ-отрасли: банков, платежных систем, интеграторов, разработчиков антивирусного ПО, провайдеров, операторов связи, регуляторов и правоохранительных органов", — добавил он.