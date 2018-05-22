ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров по торговле с Китаем.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос, доволен ли он ходом переговоров. Трамп отметил, что это только начало.

В воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

США и Китай 17-18 мая провели второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.