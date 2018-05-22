В "Саратовских авиалиниях" рассказали о замечаниях Росавиации к компании

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Замечания со стороны Росавиации к авиакомпании "Саратовские авиалинии" после крушения Ан-148 в Подмосковье касались технического состояния самолетов, сообщил первый заместитель гендиректора перевозчика Михаил Герасименко.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация.

Герасименко во вторник на заседании рабочей группы областной думы по вопросу дальнейшей деятельности авиакомпании заявил, что "все выявленные замечания касаются технического состояния самолетов".

"До 16 апреля все нарекания мы устранили и подали заявку на снятие ограничений. Затем документы должны пройти экспертизу на подлинность. Росавиацией запланирована однодневная проверка экипажа, кабин, маршрутов, наземных служб. Она состоится 28 или 29 мая. Затем будет сделан окончательный вывод", — цитирует слова Герасименко пресс-служба областной думы.

"Саратовские авиалинии" 17 мая сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о судьбе предприятия Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.