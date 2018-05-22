В "Саратовских авиалиниях" рассказали о замечаниях Росавиации к компании

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Замечания со стороны Росавиации к авиакомпании "Саратовские авиалинии" после крушения Ан-148 в Подмосковье касались технического состояния самолетов, сообщил первый заместитель гендиректора перевозчика Михаил Герасименко.
Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик 18 мая заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация.
Герасименко во вторник на заседании рабочей группы областной думы по вопросу дальнейшей деятельности авиакомпании заявил, что "все выявленные замечания касаются технического состояния самолетов".
"Саратовские авиалинии" 17 мая сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%. В компании уточнили, что решение о судьбе предприятия Росавиация примет после проверки, которая намечена с 25 по 28 мая.