МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва будет анализировать, как санкции стран Запада против Венесуэлы могут отразиться на деятельности российских компаний, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

"Безусловно, введение санкций против Венесуэлы ведет лишь к умножению тех трудностей, которые переживает страна, которые очевидным образом отразятся на жизни венесуэльцев, и с этой точки зрения абсолютно не способствуют достижению тех целей, которые декларативно заявляются государствами, которые эти санкции вводят", — заявил он журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия соблюдать санкционный режим, дипломат заявил, "конечно, нет". Он добавил, что Москва будет анализировать, как санкции могут повлиять на деятельность российских компаний.

"Эту тему, которую, безусловно, должны будут проработать наши экономические операторы, которые там работают, с тем, чтобы наши компании работали в тех реальных условиях, которые есть. Поэтому мы будем, безусловно, внимательно анализировать, как это может отразиться и на деятельности российского бизнеса", — заявил Щетинин.

Он подчеркнул, что "к санкциям, как к любой санкционной политике, (мы относимся) плохо".

"Мы сейчас считаем, что венесуэльцы, те, кто пришел на выборы в воскресенье, продемонстрировали готовность к мирному решению, налаживанию диалога", — продолжил он.

По его словам, перед Венесуэлой стоят две задачи — социально-экономического развития и налаживания общенационального диалога.

"Мы считаем, что международное сообщество, те страны, которые действительно заинтересованы в содействии Венесуэле, должны оказать содействие всем ответственным политическим силам Венесуэлы в совместной работе в решении этих двух задачи", — заявил дипломат.