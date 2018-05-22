Управляющий делами президента увеличил свой доход на 1,5 млн рублей за год

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков заработал в прошлом году порядка 22,646 миллиона рублей, что примерно на 1,5 миллиона рублей больше, чем в 2016 году, говорится в сведениях о доходах и расходах гражданских служащих Управделами президента РФ за 2017 год. Документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, в 2016 году он задекларировал 21,097 миллиона рублей.

Помимо дохода, он задекларировал легковой автомобиль "Мерседес" и "Волга" ГАЗ 21. В собственности у Колпакова по итогам 2017 года имеются 2 земельных участка, два дома, две квартиры, гараж, машиноместо, хозяйственное строение.

Что касается супруги Колпакова, то ее доход превысил заработок мужа — 27,125 миллиона рублей. В ее собственности имеются автомобили Порше, Тойота, Дукати, два жилых дома, два участка, две квартиры, гараж, машиноместо.

Супруги не задекларировали собственности за рубежом.