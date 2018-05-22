Глава Hong Kong Airlines: РФ – отличная площадка для развития турперевозок

Развитие полётной сети из Гонконга в страны Европы — одна из главных задач авиакомпании Hong Kong Airlines ("Гонконгские авиалинии"). С 18 мая в сотрудничестве с заказчиком и консолидатором чартерных рейсов авиакомпания открыла полетную программу по маршруту Гонконг-Москва из аэропорта "Внуково". О планах развития дальнемагистральных перелетов корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал президент Hong Kong Airlines Ван Лия:

— На прошлой неделе авиакомпания запустила прямые рейсы Гонконг-Москва. С чем связано такое решение?

— За прошедшие несколько лет Hong Kong Airlines уже открыла рейсы в Новую Зеландию, Австралию и Северную Америку. Сегодня главная наша задача — развитие глобальной маршрутной сети и европейское направление для нас очень важно. Приятно, что первой точкой в этой программе стала Москва.

Открытие рейса Гонконг-Москва связано с активным развитием туризма между нашими странами: большое количество туристов летят из Гонконга в Россию, много россиян прилетают к нам. Мы решили использовать этот взаимный интерес. Туристический поток растёт ежегодно, поэтому, я считаю, что этот маршрут будет очень востребованным.

Рейс Гонконг-Москва выполняется по вторникам, пятницам и воскресеньям. Это вечерний рейс, и в обратную сторону самолет вылетает на следующий день рано утром, то есть в среду, субботу и понедельник. Полеты будут выполняться на Airbus А330-300 c 32 местами бизнес-класса и 260 — экономкласса. Это широкофюзеляжный самолет, который подходит для таких перелетов: он вместительный и комфортный.

Конечно, спасибо нашему партнеру ATС Air Service Ltd, сотрудничество с которым даёт возможность в сжатые сроки реализовать данную программу и осуществить нашу давнюю мечту.

© Фото : предоставлено ООО "ЭйТиСи Москоу" Президент Hong Kong Airlines Ван Лия и руководитель отдела пассажирских перевозок ATС Air Service Ltd Сергей Мстиславский © Фото : предоставлено ООО "ЭйТиСи Москоу" Президент Hong Kong Airlines Ван Лия и руководитель отдела пассажирских перевозок ATС Air Service Ltd Сергей Мстиславский

— Рейсы будут круглогодичными?

— Пока это сезонная программа. В зависимости от спроса мы будем рассматривать вопрос продления рейсов.

— Наша встреча проходит в Мурманске. Какие у вас впечатления от города, может ли он стать ещё одним направления для туристов из Китая?

— По приглашению российских друзей я впервые приехал в Мурманск. Мне нравится северный воздух, Баренцево море, сказочная природа — здешние пейзажи производят очень приятное впечатление. Плюс радушие русских людей и удивительная кухня. Маршруты "Гонконгских авиалиний" пролегают гораздо южнее, поэтому возможность посмотреть на северный регион России для нас ценный подарок.

Конечно, я считаю, что это направление будет востребовано туристами из Гонконга и южного Китая в целом. Думаю, нам всем вместе надо стараться продвигать туристические возможности России и ее регионов.

© Фото : предоставлено ООО "ЭйТиСи Москоу" Президент Hong Kong Airlines Ван Лия © Фото : предоставлено ООО "ЭйТиСи Москоу" Президент Hong Kong Airlines Ван Лия

— Есть ли у вас планы открыть рейсы в другие российские города?

— Тот факт, что мы выбрали Москву в качестве первого города по программе открытия рейсов на европейском направлении, говорит о том важном месте, которое Россия занимает в стратегии компании. Что касается других городов, то будем смотреть по ситуации. Не исключено, что речь пойдёт и об открытии других направлений полетов в Россию. В любом случае, мы можем использовать Москву как некий небольшой хаб для нашей европейской сети маршрутов. К примеру, возить туристов в европейские страны

через Москву.

— Каковы планы глобального развития Hong Kong Airlines в ближайшие два года?

— До конца года будет открыт прямой рейс на Лондон. В следующем году мы начнём полёты на восточное побережье США. В первую очередь, в Нью Йорк. Конкретные даты начала полётов ещё не определены. Скорее всего, это будет конец этого или начало следующего года.