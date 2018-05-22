Госдума запросит в правительстве информацию о причинах роста цен на топливо

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

Цены на бензин на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума поручила комитету по энергетике запросить в правительстве РФ информацию о росте цен на топливо в текущем году и его причинах, а также о предпринимаемых мерах по недопущению резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке.

При этом кабмин должен будет предоставить информацию о росте цен на топливо в текущем году и о его причинах.

В поручении отмечается, что в настоящее время сложилась "нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ". При этом Банк России объясняет рост цен повышением международной цены на топливо и повышением акцизов на 50 копеек с 1 января и еще на 50 копеек с 1 июня 2018 года.

"Особенно сложная ситуация складывается в аграрном секторе: цены на дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7%. Это приведет к большим рискам невыполнения в полном объеме сезонных сельскохозяйственных работ", — считают инициаторы поручения, депутаты от КПРФ Вера Ганзя, Алексей Куринный и Николай Коломейцев.

Как сообщал 17 мая Росстат, средняя розничная цена бензина в России по данным на 14 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая 21 мая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, поясняла, что вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках, а также рост акцизов в РФ.

В конце апреля глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил журналистам, что власти РФ могут рассмотреть возможность снижения акцизов на топливо, если нефть слишком сильно и резко подорожает, подгоняя цены на нефтепродукты, т.к. в последние годы в основном именно акцизы провоцировали рост цен на топливо.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее во вторник сообщил, что правительство РФ обсуждает возможность снижения акцизов на горюче-смазочные материалы на 2-4 рубля на литр.