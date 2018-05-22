Госдума запросит в правительстве информацию о причинах роста цен на топливо

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума поручила комитету по энергетике запросить в правительстве РФ информацию о росте цен на топливо в текущем году и его причинах, а также о предпринимаемых мерах по недопущению резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке.
При этом кабмин должен будет предоставить информацию о росте цен на топливо в текущем году и о его причинах.
В поручении отмечается, что в настоящее время сложилась "нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ". При этом Банк России объясняет рост цен повышением международной цены на топливо и повышением акцизов на 50 копеек с 1 января и еще на 50 копеек с 1 июня 2018 года.
Как сообщал 17 мая Росстат, средняя розничная цена бензина в России по данным на 14 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая 21 мая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, поясняла, что вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках, а также рост акцизов в РФ.
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее во вторник сообщил, что правительство РФ обсуждает возможность снижения акцизов на горюче-смазочные материалы на 2-4 рубля на литр.