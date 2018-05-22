Турция откроет производство рулей высоты для Boeing

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Американская корпорация Boeing и турецкая компания Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) подписали соглашение по производству рулей высоты для самолетов Boeing 737 МАХ, сообщает во вторник агентство Anadolu.

Как отметил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, Турция долгие годы сотрудничает с корпорацией Boeing. По его словам, TAI планирует начать производство структурных частей самолетов.

"Ожидаем, что TAI развернет деятельность в Европе и США и превратится в глобального игрока в сфере авиационной промышленности", — сказал Демир.

Глава Boeing International Марк Аллен назвал Турцию стратегическим партнером корпорации. Boeing намерен вывести сотрудничество с Турцией на новый уровень, сказал Аллен. По его словам, корпорация намерена способствовать развитию авиационной промышленности в Турции в соответствии с целями страны до 2023 года.