В Совфеде назвали РФПИ эффективным механизмом привлечения инвестиций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одним из самых эффективных механизмов привлечения инвестиций.
"Совет Федерации и РФПИ подписали соглашение о сотрудничестве", — сказала спикер во вторник в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что фонд является "одним из самых эффективных механизмов привлечения инвестиций, как зарубежных, так и отечественных".
По мнению парламентария, такие институты нужно развивать и дальше, в том числе и на региональном уровне.
Еще одним перспективным направлением взаимодействия двух сторон Матвиенко назвала работу по формированию цифровой экономики.
РФПИ — суверенный инвестиционный фонд РФ, созданный в 2011 году по инициативе президента и премьера России. Фонд вместе с ведущими инвесторами мира осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании.