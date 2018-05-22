В Совфеде назвали РФПИ эффективным механизмом привлечения инвестиций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одним из самых эффективных механизмов привлечения инвестиций.

Совфед и РФПИ подписали соглашение о сотрудничестве 27 марта. По словам Матвиенко, соглашение должно способствовать проведению совместного мониторинга законодательства в сфере осуществления инфраструктурных проектов. Эффективный обмен информацией позволит оперативно вносить изменения в законодательство, устранять барьеры, которые мешают притоку инвестиций в страну, в российские регионы.

"Совет Федерации и РФПИ подписали соглашение о сотрудничестве", — сказала спикер во вторник в эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что фонд является "одним из самых эффективных механизмов привлечения инвестиций, как зарубежных, так и отечественных".

По мнению парламентария, такие институты нужно развивать и дальше, в том числе и на региональном уровне.

Еще одним перспективным направлением взаимодействия двух сторон Матвиенко назвала работу по формированию цифровой экономики.

РФПИ — суверенный инвестиционный фонд РФ, созданный в 2011 году по инициативе президента и премьера России. Фонд вместе с ведущими инвесторами мира осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании.