ТВЕРЬ, 22 мая — РИА Новости. Власти Тверской области выделят в текущем году более 167 миллионов рублей муниципалитетам на модернизацию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, соответствующее решение принято во вторник на заседании правительства региона, на котором обсуждалась подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов.

"Для нас является одним из приоритетных направлений улучшение состояния инфраструктуры, развития системы ЖКХ. Планируем строительство новых котельных в Нелидово, ЗАТО Солнечный, Бологое и других муниципальных образованиях. Условия созданы, работа началась. У нас нет других вариантов, кроме как идти по пути активной модернизации нашего коммунального хозяйства", — сказал Руденя журналистам по итогам заседания правительства.

Он пояснил, что в областном бюджете предусмотрены субсидии муниципалитетам на модернизацию, капитальный ремонт теплоэнергетических активов: более 91 миллиона рублей на модернизацию, 75 миллионов рублей на капремонт — всего свыше 167 миллионов рублей. Также выделяются средства от самих организаций — деньги, которые платят граждане в рамках тарифных решений. По мнению Рудени, эти средства должны идти на развитие ТЭК.

Глава региона отметил, что все регламентные мероприятия должны быть проведены региональным министерством строительства и ЖКХ, главами муниципалитетов в установленные сроки.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается 1,972 тысяч километров тепловых, 6,099 тысяч километров водопроводных, 2,510 тысяч километров канализационных и 60,477 тысяч километров электрических сетей. В регионе действуют 800 котельных, пять генерирующих источников. Объём жилищного фонда составляет 39,9 тысяч квадратных метров.

Другие новости региона читайте здесь >>