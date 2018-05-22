Нефть дорожает из-за опасения проблем с поставками из Венесуэлы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти днем на опасениях по поводу проблем с поставками сырья из Венесуэлы после состоявшихся в стране 20 мая президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.
Выборы президента состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.
Однако США осудили прошедшие в стране президентские выборы и пообещали принять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами страны.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. На этом фоне инвесторы беспокоятся по поводу сокращения экспорта сырья из Ирана.