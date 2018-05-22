Комитет Госдумы поддержал проект о ценах в рублях в морских портах России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал правительственный законопроект об установлении в морских портах цен на услуги в рублях во избежание их роста из-за изменения курса валют.

Законопроектом предлагается устанавливать цены тарифов, расценок и ставок на услуги в морском порту в рублях. Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на предотвращение значительного роста цен на услуги в портах из-за изменения курса национальной валюты.

Также законопроект предусматривает переходный период вступления в силу его положений до 1 января 2025 года для российских юридических лиц, имеющих на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов.

"Необходимость установления переходного периода и его сроки обусловлены тем, что у большинства компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в российских портах, в настоящее время имеются долгосрочные обязательства в иностранной валюте… С учетом среднего срока реализации инвестиционного проекта указанные обязательства у большинства компаний будут погашены до 2025 года", — говорится в пояснительной записке.

"Есть предложение поддержать (законопроект) и рассмотреть в первом чтении в июне", — сказал глава комитета Евгений Москвичев.