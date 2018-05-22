Греция получит последний транш финансовой помощи в июне, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Греция, как ожидается, получит в июне последний транш кредита в рамках многолетнего процесса оказания ей внешней финансовой помощи, его сумма еще не согласована, сказал РИА Новости источник, знакомый с вопросом.
"В июне будет последний транш", — сказал он, добавив, что поскольку программа заканчивается, возможно, будет выбран вариант его перечисления за один раз, а не несколько.
Источник не уточнил возможную сумму транша. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться на совете министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 24 мая.
Он также уточнил, что этот транш позволит Греции нарастить финансовую подушку безопасности, или так называемый буфер, на покрытие рисков при ее выходе из программы внешней финансовой помощи.
В рамках нынешней программы финпомощи кредиты Греции выдавал пока только Европейский механизм стабильности (ESM). Как ранее сообщил его глава Клаус Реглинг, ESM намерен дать стране значительный по размеру последний транш кредита для наполнения подушки безопасности.