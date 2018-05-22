Еврозона не планирует предоставлять новые кредиты Греции, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврозона не планирует выделять дополнительные средства внешней поддержки Греции после завершения третьей программы финансовой помощи в августе текущего года, сказал журналистам источник, знакомый с вопросом.

"Не будет новых денег, но может быть что-то по ослаблению долговой нагрузки", — ответил он на вопрос, планируется ли предоставление дополнительных средств внешней помощи Греции после завершения в августе программы финпомощи.

Греция, как ожидается, получит в июне последний транш кредита в рамках многолетнего процесса оказания ей внешней финансовой помощи, его сумма еще не согласована, говорил он. Размер транша, как ожидается, будет обсуждаться на совете министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 24 мая.

Этот транш должен позволить Греции нарастить финансовую подушку безопасности, или так называемый буфер, на покрытие рисков при ее выходе из программы финподдержки.

Внешняя финансовая помощь Греции была начата в 2010 году и одной из ее целей является возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели и их, следовательно, пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Сейчас идет третья программа помощи и, как надеются в ЕС, она будет последней и закончится в изначально запланированный срок — в августе текущего года.

В рамках нынешней программы финпомощи кредиты Греции выдавал пока только Европейский механизм стабильности (ESM). Как ранее сообщил его глава Клаус Реглинг, ESM намерен дать стране значительный по размеру последний транш кредита для наполнения подушки безопасности.