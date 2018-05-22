Благотворительный фонд "Швабе" получил премию

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Благотворительный фонда "Швабе — Милосердие" удостоен премии ежегодного конкурса VI Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

Программа "Лучшие социальные проекты России" создана в поддержку курса правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Среди ее участников — известные российские и зарубежные компании.

"За время своей работы фонд оказал помощь 500 детям с угрожающими жизни заболеваниями. С начала реализации проекта, запущенного в 2013 году, сумма оказанной помощи превысила 34 миллиона рублей", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ольги Малашкиной, все дети получили необходимое лечение в крупнейших федеральных медицинских центрах.

В пресс-службе также отметили, что наряду с поддержкой детей с угрожающими жизни заболеваниями, фонд фонд "Швабе — Милосердие" оказывает помощь нуждающимся в рамках программы социальной реабилитации. Так, в 2017 году фонд направил детскую одежду, обувь, художественную литературу, а также игрушки и канцелярские принадлежности для десятков воспитанников Православного детского социально-реабилитационного центра "Покров". В том же году фонд передал специально оборудованный для транспортировки детей микроавтобус "ГАЗ" социально-реабилитационному центру Октябрьского района Екатеринбурга.