Казахстанскому бизнесу предложили инвестировать в ТОСЭР Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. С предложением к казахстанскому бизнесу инвестировать средства в территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Оренбургской области выступила вице-губернатор, заместитель председателя правительства региона по финансово-экономической политике Наталья Левинсон.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации, выступая на пленарном заседании в рамках Дней Оренбургской области в Казахстане, вице-губернатор отметила, что наиболее высокий инвестиционный потенциал есть у моногорода Новотроицк, где создан самый благоприятный бизнес-климат, и у города-курорта Соль-Илецка, который, по словам вице-губернатора, вошел в пятерку наиболее популярных курортов России после Сочи, Анапы, Геленджика и Крыма.

"В 2017 году экономика Оренбуржья перешла от стагнации к уверенному восстановительному росту, о чем свидетельствуют официальные статистические данные. Отдельные макроэкономические показатели даже превысили среднероссийские значения", — отметила Левинсон.

По ее словам, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в текущем году повысило прогноз по долгосрочным рейтингам Оренбургской области в иностранной и национальной валюте со "стабильного" на "позитивный".

"Всего в регионе реализуются 50 приоритетных инвестиционных проектов на сумму около 310 миллиардов рублей, включая 11 новых проектов, которые начали реализовывать в прошлом году. Так с помощью Корпорации развития области простаивавшая долгие годы территория бывшего Аппаратного завода в Оренбурге нашла своего инвестора. Сегодня на площади свыше 40 тысяч квадратных метров создается не просто новейший завод по производству горячештамповочной металлообработки, но и разворачивается целый индустриальный парк", — отметила вице-губернатор.

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