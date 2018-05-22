Товарооборот Татарстана с Китаем может вырасти на 30-40% в 2018 году

КАЗАНЬ, 22 мая — РИА Новости. Товарооборот Татарстана с Китаем в 2018 году может возрасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом, когда он составил 565,5 миллиона долларов, заявила руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым на минувшей неделе находилась в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой прошли официальные встречи с руководством провинций Чжэцзян и Фуцзянь, деловые форумы, переговоры с представителями отдельных компаний. Минниханов отмечал, что республика придает большое значение расширению всесторонних контактов с Китаем, а 2018 и 2019 годы, объявленные годами межрегионального сотрудничества России и Китая, являются хорошей возможностью для наращивания связей на уровне регионов и муниципальных образований.

"Мы, по крайней мере предварительно, полагаем, что на 30-40% увеличить (товарооборот – ред.) тоже сможем", — сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики.

При этом она отметила, что в этом году Татарстан планирует участвовать в еще одной крупной промышленной выставке в городе Сямынь. Поэтому, по ее словам, республика будет наращивать контакты с КНР, продвинется и в подписании соглашений о сотрудничестве.

"У нас за 2016 год 372 миллиона долларов был товарооборот, за 2017 год – 565,5 миллиона долларов. То есть мы в два раза нарастили товарооборот (в сопоставимых ценах – ред.). Динамика позитивная очень, перспективы хорошие", — добавила Минуллина.

В настоящее время в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, в Казани открыто генеральное консульство Китая. При участии Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорации (CNCEC) в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний". В 2016 году в Набережных Челнах корпорация Haier открыла завод холодильников, сейчас ведутся работы по запуску производства стиральных машин. Также китайский инвестор планирует создать в Татарстане индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития Татарстан работает над совместным предприятием для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Ведется работа между татарстанской компанией "КамАЗ" и китайской Weichai по созданию СП для производства автомобильных двигателей.

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