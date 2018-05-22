Audi отзывает более 11 тысяч машин из-за проблем с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Официальный дилер Audi в РФ отзывает более 11 тысяч автомашин в России из-за возможных проблем с работой системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 11,003 тысячи автомобилей Audi (A4, A5, Q5, Q7), реализованных c 2017 года по 2018 год. На транспортных средствах будет произведено обновление программного обеспечения межсетевого интерфейса.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля", — говорится в сообщении.

ГЛОНАСС — навигационная система двойного назначения. Вооруженными силами она применяется в высокоточном российском вооружении, для навигации и определении местоположения подразделениями. В гражданской сфере применение ГЛОНАСС очень велико: контроль передвижения транспортных средств, мониторинг инфраструктуры. Наиболее известным проектом в гражданской сфере является система "ЭРА-ГЛОНАСС", направленная на вызов оперативных служб на место ДТП, место которого определяется по спутниковой навигации.