Рост промышленного производства в Тюменской области за 4 месяца составил 8%

ТЮМЕНЬ, 22 май — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по апрель 2018 года составил 108,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Наибольшие темпы роста отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 128,5%; компьютеров, электронных и оптических изделий — 144,7%; в металлургическом производстве — 156,4%; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 109,3%; производстве стекла и изделий из стекла — 127,1%, кокса и нефтепродуктов — 118,3%", — привел собеседник агентства данные Тюменьстата.

Он добавил, что в производстве пищевых продуктов индекс составил 103,6%. Рост получен в сфере переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова, около 60 тюменских предприятий участвуют в программе повышения производительности труда, что способствует экономической эффективности каждого отдельного производства.

"Реализация программы на десяти предприятиях финансируется из федерального бюджета. Еще пятьдесят предприятий получат помощь регионального бюджета. Систему повышения производительности труда предстоит внедрить не только на крупных тюменских заводах, но и в малом и среднем бизнесе", — процетировал Шумкова сотрудник пресс-службы губернатора.

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