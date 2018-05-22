Опрос показал, как предприниматели оценивают развитие российской экономики

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более половины (53%) предпринимателей сохраняют позитивный настрой и оценивают динамику развития экономики в ближайшие 2-3 года как положительную, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным, на вопрос "какова, с вашей точки зрения, будет динамика развития российской экономики в ближайшие 2-3 года?" 53% респондентов ответили "положительно" и "скорее, положительно". 40% опрошенных оценивают экономическую динамику как отрицательную, 7% затрудняются ответить.

В рамках опроса предпринимателей попросили оценить состояние российской экономики. По мнению 76% опрошенных, состояние является кризисным, 21% полагает, что экономическая ситуация хорошая и стабильная.

По оценкам 45% предпринимателей, их бизнес в ближайшие три года будет развиваться, 30% считает, что особых изменений не произойдет. По мнению 23% участников опроса, дела в бизнесе ухудшатся, 2% затрудняются ответить.

Также респонденты выделили наиболее приоритетные меры возобновления экономического роста, среди которых повышение уровня и качества жизни людей (3,8 балла из 4,0); налоговая реформа, стимулирующая экономический рост (3,6 балла); ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов (3,5 балла).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в восьми федеральных округах по заказу уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в мае 2018 года среди руководящего состава организаций (владельцы/директора, топ-менеджмент). Метод опроса – телефонное интервью посредством терминала CATI. Объем выборки — 1401 респондент. Тип выборки – целевая, репрезентирует бизнес по сферам экономической деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, размером бизнеса.