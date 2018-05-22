Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с апреля

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Курс евро протестировал отметку в 72 рубля впервые с 9 апреля на фоне его слабости на международном валютном рынке форекс, дополнительную поддержку рублю против основных валют оказывают растущие нефтяные котировки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск вторника снижался на 48 копеек — до 61,12 рубля, курс евро — на 53 копейки — до 72,08 рубля (уже снижался до 71,95 рубля), следует из данных Московской биржи.

Курс евро колебался на уровне 1,1785 доллара против 1,1791 — уровня предыдущего закрытия торгов.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,56% — до 79,66 доллара за баррель.