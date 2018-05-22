МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД видят возможности использования блокчейна по ряду направлений, в частности, при оформлении внутренних документов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

"По ряду направлений мы видим возможности для использования блокчейна. Например, при оформлении внутренних документов. Прежде всего, грузовых. Сегодня мы эту технологию изучаем", — рассказал глава РЖД в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Белозеров отметил, что РЖД — высокотехнологичная компания, и современный железнодорожный транспорт невозможен без использования передовых технологий.

"К некоторым из них мы относимся очень настороженно, проверяем на соответствие нашим ключевым задачам: обеспечению безопасности и надежности перевозки. Через эту призму мы смотрим, что из технологий можем применять", — добавил глава РЖД.

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