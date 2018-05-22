Глава РЖД рассказал, когда компания подумает об использовании криптовалюты

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД будут изучать использование криптовалюты для расчетов в случае ее законодательного признания, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор компании Олег Белозеров.
В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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