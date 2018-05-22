В РЖД считают свой проект в Иране не попадающим под санкции США

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД считают свой проект по электрификации железнодорожной линии в Иране гражданским и не попадающим под санкции США, но уточняют, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.
РЖД готовятся к электрификации в Иране железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун с поставкой путевой техники и 40 локомотивов. Проект оценивается в 1,2 миллиарда евро. Он будет финансироваться за счет средств государственного экспортного кредита правительства РФ правительству Ирана. Работы планируется начать в июле 2018 года.
Холдинг РЖД в 2012 году уже завершил один проект в этой стране — электрификацию железнодорожной линии Тебриз-Азаршахр.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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