В РЖД считают свой проект в Иране не попадающим под санкции США

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РЖД считают свой проект по электрификации железнодорожной линии в Иране гражданским и не попадающим под санкции США, но уточняют, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"В Иране мы будем заниматься электрификацией, которая касается непосредственно железнодорожных перевозок. Мы считаем, что это абсолютно гражданский проект, который под санкции не попадает. Но мы уточняем", — сообщил глава РЖД.

РЖД готовятся к электрификации в Иране железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун с поставкой путевой техники и 40 локомотивов. Проект оценивается в 1,2 миллиарда евро. Он будет финансироваться за счет средств государственного экспортного кредита правительства РФ правительству Ирана. Работы планируется начать в июле 2018 года.

Холдинг РЖД в 2012 году уже завершил один проект в этой стране — электрификацию железнодорожной линии Тебриз-Азаршахр.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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