Замглавы МИД рассказал о значении структурных изменений в экономике

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. Новые вызовы, с которыми придется столкнуться международному сообществу в эпоху глобализации, будут связаны со структурными изменениями в экономике, рассказал российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его словам, на завершившейся в Буэнос-Айресе министерской встрече G20 главы МИД "двадцатки", среди прочих вопросов, рассмотрели проблемы и возможности, которые предоставляет глобализация, одна из сессий была посвящена глобальному управлению.

"Грядущие вызовы будут связаны со структурными изменениями в экономике", — сказал заместитель министра.

Так, с одной стороны, по его словам, по мере развития различных процессов, связанных с глобализацией, с цифровизацией, с распространением производственных процессов в киберпространстве возрастают вызовы и угрозы, связанные с теневым финансированием терроризма и радикальных течений.

С другой стороны, на любом витке научно-технического прогресса происходит жестокая конкуренция, появляются новые рынки и профессии и исчезают старые, напомнил Панкин.

"Профессия — это не просто номер в дипломе, профессия — это люди, которые должны приспосабливаться к новому", — сказал дипломат. При этом, если людей не делать востребованными в новой экономике, то будут нарастать социальные протесты, образовываться радикальные процессы, которые будут выливаться в конфликты как внутри государств, так и за их пределами.

"А это уже приведет к возникновению проблем, связанных с эмиграцией, проблемой беженцев и другими", — сказал он.