Пушков прокомментировал планы Болгарии построить газопровод из России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Отказ Болгарии от участия в проекте "Южный поток" в 2014 году был ошибкой, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя планы президента Болгарии Румена Радева построить газопровод из России.

"Отказ Болгарии от "Южного потока" был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток — 2". Хороший урок для Софии", — написал Пушков в своем Twitter

Болгария в 2014 году отказалась от прокладки трубопровода "Южный поток" через свою территорию. Позднее Москва и Анкара подписали соглашение о строительстве газопровода "Турецкого потока" аналогичной мощности.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев, находящийся в России с визитом, в интервью "Коммерсанту" заявил о намерении его страны наладить прямые поставки российского газа через Черное море.

По мнению болгарского лидера, такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза.