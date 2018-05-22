Пушков прокомментировал планы Болгарии построить газопровод из России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Отказ Болгарии от участия в проекте "Южный поток" в 2014 году был ошибкой, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя планы президента Болгарии Румена Радева построить газопровод из России.
Болгария в 2014 году отказалась от прокладки трубопровода "Южный поток" через свою территорию. Позднее Москва и Анкара подписали соглашение о строительстве газопровода "Турецкого потока" аналогичной мощности.
В понедельник президент Болгарии Румен Радев, находящийся в России с визитом, в интервью "Коммерсанту" заявил о намерении его страны наладить прямые поставки российского газа через Черное море.
По мнению болгарского лидера, такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза.