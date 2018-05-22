Госдуме предложили упростить процедуру заимствования денег за рубежом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Члены бюджетного комитета Андрей Исаев (ЕР) внес в Госдуму законопроект, направленный на упрощение процедуры государственных внешних заимствований, следует из базы данных палаты.

Документ подготовлен для оптимизации процесса финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств РФ, поясняет автор. Он считает "излишней и избыточной" дополнительную процедуру ратификации международных договоров о внешних займах в зависимости от объема займа в случае включения займа в программу государственных внешних заимствований РФ.

Сейчас обязательна ратификация договоров о внешних займах РФ и о предоставлении по ним госгарантий, если эти займы не включены в программу государственных внешних заимствований или в программу госгарантий и если объем займа превышает 10 миллионов долларов, а гарантии — 50 миллионов долларов. Должны быть ратифицированы и договоры, приводящие к превышению верхнего предела государственного внешнего долга, утвержденного законом о бюджете.

Законопроект исключает соответствующие нормы из Бюджетного кодекса. Одновременно устанавливается, что договоры о внешних займах с международными финансовыми организациями, членом которых является Россия, будут подлежать ратификации только, если эти займы не включены в программу государственных внешних заимствований.

При этом сохраняется норма, согласно которой договоры о государственных внешних заимствованиях, исполнение которых требует увеличения объемов таких заимствований, утвержденных законом о федеральном бюджете, могут быть заключены только после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете.

Из Бюджетного кодекса исключаются также положения, согласно которым в программе государственных внешних заимствований РФ должны отдельно предусматриваться все займы объемом свыше 10 миллионов долларов, а объем, детализированный по конкретным займам, должен составлять не менее 85% общего объема внешних займов.

"Подобное нововведение позволит упростить и ускорить процедуру государственных заимствований РФ, что в свою очередь будет способствовать расширению возможностей РФ по привлечению внешних займов", — полагает Исаев.