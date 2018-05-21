Нефть дорожает на опасениях американских санкций против Венесуэлы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером по-прежнему растут на фоне опасений введения санкций против Венесуэлы со стороны США, следует из данных торгов.
Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные Штаты осуждают прошедшие 20 мая в Венесуэле президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. По словам Помпео, США примут скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.
"Возможность санкций США против оказавшегося в сложной ситуации латиноамериканского нефтедобытчика теперь высока… Вашингтон хочет затянуть свою финансовую петлю", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock).
"Стабилизация торговых отношений между странами может повысить спрос на нефть", — отметил эксперт Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).
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