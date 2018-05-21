Нефть дорожает на опасениях американских санкций против Венесуэлы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером по-прежнему растут на фоне опасений введения санкций против Венесуэлы со стороны США, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.53 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,83%, до 79,18 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,39%, до 72,36 доллара за баррель.

Как заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные Штаты осуждают прошедшие 20 мая в Венесуэле президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. По словам Помпео, США примут скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.

"Возможность санкций США против оказавшегося в сложной ситуации латиноамериканского нефтедобытчика теперь высока… Вашингтон хочет затянуть свою финансовую петлю", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Кроме того, котировки нефти поддерживают новости об улучшении торговых отношений между США и КНР. Администрация президента США Дональда Трампа на минувших выходных объявила о значительном прогрессе в торговых переговорах с Пекином. В частности, предполагается, что США не будут вводить обещанные Трампом новые ввозные пошлины, а КНР в ответ снизит пошлины на ряд американских товаров и предпримет другие шаги для сокращения торгового дефицита США во взаимной торговле.

"Стабилизация торговых отношений между странами может повысить спрос на нефть", — отметил эксперт Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).